Im Bundestag rückt die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur Aufklärung des Wirecard-Skandals näher.

Nach FDP und Linkspartei halten auch die Grünen es für wahrscheinlich, dass sie einem solchen Gremium zustimmen werden. Das sagte der Grünen-Abgeordnete Bayaz vor einer Sondersitzung des Finanzausschusses in Berlin. Dort wurden heute Vertreter des Kanzleramts gehört. Es ging um die Frage, ob Bundeskanzlerin Merkel von den Unregelmäßigkeiten bei Wirecard wusste, als sie sich im September vergangenen Jahres in China für den Finanzdienstleister einsetzte. Die SPD-Politikerin Kiziltepe sprach dem Kanzleramt "erschreckenden Lobbyismus" vor. Das Unternehmen aus Aschheim bei München hatte im Juni Luftbuchungen in Höhe von 1,9 Milliarden Euro eingeräumt und ist inzwischen insolvent.