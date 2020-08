Im Bundestag rückt die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur Aufklärung des Wirecard-Skandals näher.

Nach FDP und Linkspartei halten auch die Grünen es für wahrscheinlich, dass sie einem solchen Gremium zustimmen werden. Das sagte der Grünen-Abgeordnete Bayaz anlässlich einer Sondersitzung des Finanzausschusses in Berlin. Dort wurde heute unter anderen Bundesjustizministerin Lambrecht gehört. Sie kündigte für den nächsten Monat umfassende Vorschläge der Bundesregierung zu Konsequenzen aus dem Wirecard-Skandal an. Das Unternehmen aus Aschheim bei München hatte im Juni Luftbuchungen in Höhe von 1,9 Milliarden Euro eingeräumt und ist inzwischen insolvent.