Im Wirecard-Skandal sieht der finanzpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Binding, keine Notwendigkeit für einen Austausch der Bafin-Spitze.

Dies wäre nicht die richtige Antwort, sagte Binding im Deutschlandfunk. Er plädierte dafür, die Betroffenen im Amt zu lassen, um in einem Untersuchungsausschuss Befragungen vornehmen zu können. Binding unterstrich, bisher habe man dem Chef der Aufsichtsbehörde, Hufeld, nicht nachweisen können, dass er Fehler gemacht habe.



Der Vorstand der Bürgerbewegung Finanzwende und frühere Grünen-Abgeordnete Schick forderte hingegen einen Neuanfang an der Bafin-Spitze. Eine Detailkorrektur reiche nicht, sagte Schick ebenfalls in diesem Programm. So sei die Behörde beim Thema Finanzkriminalität völlig falsch aufgestellt. Die Bafin habe das Prinzip - Zitat - der Kuschelaufsicht.



Noch in diesem Herbst soll ein Untersuchungsausschuss des Bundestags zum Wirecard-Skandal die Arbeit aufnehmen. Auch die Grünen wollen nun neben FDP und Linkspartei einem solchen Gremium zustimmen.



Im Juni hatte der inzwischen insolvente Zahlungsdienstleister Luftbuchungen von 1,9 Milliarden Euro eingeräumt. Die Münchner Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Wirecard seit 2015 Scheingewinne auswies, und ermittelt wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs.