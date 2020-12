Die Bundesregierung will heute erste Konsequenzen aus dem milliardenschweren Wirecard-Bilanzskandal ziehen.

Dem Kabinett liegt dazu ein Gesetzentwurf vor, in dem vorgesehen ist, der Finanzaufsichtsbehörde BaFin mehr Kompetenzen einzuräumen. Wirtschaftsprüfer sollen stärker kontrolliert werden. Beiden wird vorgeworfen, im Fall Wirecard weitgehend versagt zu haben.



Bundesfinanzminister Scholz räumte ein, dass das bisherige Verfahren offenbar nicht ausreicht. Deshalb solle die Bafin künftig Unternehmen auch direkt kontrollieren können, wenn notwendig gegen deren Willen, sagte Scholz im Deutschlandfunk. Mit Blick auf die Wirtschaftsprüfer meinte er, diese müssten häufiger wechseln, Prüfung und Beratung müssten besser voneinander getrennt werden.



Scholz verteidigte sich gegen Kritik an ihm und seinem Ministerium: Es habe bisher keine Meldungen gegeben, dass das System der Finanzkontrolle nicht effektiv sei. Man dürfe eine solche Situation wie den Wirecard-Skandal nicht ungenutzt lassen, um die Gegebenheiten zu verändern.



Gegen die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst&Young ermittelt inzwischen die Münchner Staatsanwaltschaft. Es gab wiederholt Vorwürfe, dass E&Y den Prüfauftrag für Wirecard nicht hinreichend ernst genommen haben. Wirecard hatte Ende Juni Insolvenz angemeldet. Der Zahlungsdienstleister soll jahrelang seine Bilanzen gefälscht haben. Insgesamt 1,9 Milliarden Euro, die auf Treuhandkonten in Asien liegen sollten, sind nicht auffindbar.

