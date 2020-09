Der Obmann der Linkspartei im Finanzausschuss des Bundestages, de Masi, hält einen Untersuchungsausschuss zum Wirecard-Skandal für unverzichtbar.

Er sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), dieser sei nötig, weil das Parlament bisher keine volle Dokumenteneinsicht bekommen habe. Außerdem brauche es den politischen Druck, um die Finanzaufsicht in Deutschland anders aufzustellen. Wirecard sei nur ein Beispiel für die vielen Probleme, die es in diesem Bereich gebe, betonte de Masi. Er äußerte sich zuversichtlich, dass am Ende auch die Grünen der Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zustimmen werden. Er könne sich nicht vorstellen, dass sie als diejenigen dastehen wollten, die den größten Finanzskandal in der deutschen Nachkriegsgeschichte nicht hinreichend aufgeklärt hätten.

Sondersitzung wird heute fortgesetzt

Der Finanzausschuss setzt seine Sondersitzung zur Aufarbeitung des Wirecard-Skandals heute früh fort. Er befragt unter anderem den Präsidenten der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - Bafin, Hufeld. Wirecard hatte im Juni Luftbuchungen in Höhe von 1,9 Milliarden Euro eingeräumt und ist inzwischen insolvent.