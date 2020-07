Vor dem Hintergrund des Wirecard-Skandals will die Deutsche Börse die Regeln für die Zugehörigkeit zum Leitindex Dax ändern.

Künftig sollen Unternehmen nach einem Insolvenzantrag kurzfristig aus den Auswahlindizes ausscheiden, schlug der Börsenbetreiber vor. Damit könnte Wirecard bereits im August statt im September aus dem Dax genommen werden. Der Zahlungsdienstleister musste Ende Juni Insolvenz beantragen. Nach den aktuellen Regeln wird das Unternehmen vorerst weiter im Dax gelistet.



Der Zahlungsdiensleister Wirecard hatte Insolvenz angemeldet, nachdem eine Finanzlücke von 1,9 Milliarden Euro in der Bilanz aufgetaucht war. Der Bundesrechnungshof kündigte an, die Rolle der Bafin zu prüfen.

Aufklärung vom Bundesfinanzminister gefordert

Der Bundestagsabgeordnete Bayaz von den Grünen warf Finanzminister Scholz Versäumnisse im Umgang mit dem Zahlungsdienstleister Wirecard vor. Schon im Februar 2019 sei der Bundesfinanzminister über Hinweise auf den möglichen Betrug informiert gewesen, sagte Bayaz im Deutschlandfunk. Daher gebe es ernste Fragen an Scholz. Einer Diskussion im Bundestag sei er bislang aus dem Weg gegangen. Die Versäumnisse müssten aber aufgearbeitet werden - auch um die Finanzaufsicht Bafin besser aufzustellen. Diese müsse mit mehr Befugnissen ausgestattet werden, damit sie an den Finanzmärkten künftig gefürchtet werde, so Bayaz.

Erstes Geständnis

Die Staatsanwaltschaft München ermittelt wegen Betrugs, Untreue, Bilanzfälschung und Marktmanipulation gegen mehrere Manager. Einer der Hauptbeschuldigten in dem Bilanzskandal legte mittlerweile in Geständnis ab. Der wegen Betrugsverdachts inhaftierte Ex-Chef der Wirecard-Tochter Cardsystems Middle East habe gegenüber der Staatsanwaltschaft München eine Tatbeteiligung eingeräumt, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf den Anwalt des Verdächtigen.