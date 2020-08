Im Bilanzskandal um den insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard sind weitere Sondersitzungen des Finanzausschusses im Bundestag geplant.

Am 31. August und am 1. September sollten unter anderen Bundesjustizministerin Lambrecht, Vertreter des Kanzleramts, der Finanzaufsicht Bafin und der Bundesbank befragt werden, teilten Finanzpolitiker in Berlin mit. In der vergangenen Woche hatte es bereits eine Sondersitzung gegeben, in der unter anderen Bundesfinanzminister Scholz und Bundeswirtschaftsminister Altmaier ausgesagt hatten.



Der Wirecard-Konzern hatte im Juni Luftbuchungen in Höhe von 1,9 Milliarden Euro eingeräumt. Der Skandal hatte auch die Bundesregierung in Erklärungsnot gebracht. Zentrale Fragen sind, wann genau die Regierung von Unregelmäßigkeiten wusste, und ob sie zu wenig dagegen unternommen hat. Scholz hat als Konsequenz aus dem Skandal einen Aktionsplan vorgelegt, der eine stärkere Rolle der Finanzaufsicht Bafin vorsieht.