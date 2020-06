Bundesfinanzminister Scholz hat das Gebaren des Zahlungsdienstleisters Wirecard scharf kritisiert und angekündigt, die Aufsichtsstrukturen zu überdenken.

Im Fall von Wirecard handele es sich um einen Skandal, der in der Finanzwelt schon seinesgleichen suche, sagte der SPD-Politiker in Berlin. Das Unternehmen, dem 1,9 Milliarden Euro in der Bilanz fehlen, hat heute einen Insolvenzantrag gestellt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Bilanzbetrugs und Marktmanipulation. Inzwischen wurde bekannt, dass die Aufsichtsbehörde Bafin bereits Anfang 2019 einen Hinweis von einer anonymen Quelle in dem Fall erhalten hat.