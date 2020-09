Die Opposition hat Regierungsmitgliedern und Behördenvertretern vorgeworfen, sich gegenseitig die Verantwortung für das Versagen bei der Aufsicht des insolventen Finanzdienstleisters Wirecard zuzuschieben.

Der FDP-Politiker Toncar betonte am Rande der zweiten Sondersitzung des Finanzausschusses, solange dies so sei, werde man auf schärferen Untersuchungen bestehen.

De Masi fordert Untersuchungsausschuss

Der Obmann der Linkspartei, de Masi, sagte im Deutschlandfunk, es sei unfassbar, dass niemand für die Geldwäscheaufsicht über einen Mega-Finanzkonzern an der Börse zuständig gewesen sein wolle. Er forderte erneut einen Untersuchungsausschuss. Es brauche den politischen Druck, um die Finanzaufsicht in Deutschland anders aufzustellen. Wirecard sei nur ein Beispiel für die vielen Probleme, die es in diesem Bereich gebe, betonte de Masi.



Er äußerte sich zuversichtlich, dass am Ende auch die Grünen der Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zustimmen werden. Er könne sich nicht vorstellen, dass sie als diejenigen dastehen wollten, die den größten Finanzskandal in der deutschen Nachkriegsgeschichte nicht hinreichend aufgeklärt hätten.



Nach Einschätzung des SPD-Politikers Zimmermann hätte der Wirecard-Skandal deutlich früher auffliegen können. Die Anti-Geldwäsche-Einheit FIU habe bereits Anfang 2019 zwei werthaltige Meldungen an das zuständige Landeskriminalamt in Bayern übermittelt. Die Hinweise seien dort aber nicht weiterverfolgt worden.

Sondersitzung wird heute fortgesetzt

Der Finanzausschuss hat seine Sondersitzung zur Aufarbeitung des Wirecard-Skandals heute früh fortgesetzt. Er befragt unter anderem den Präsidenten der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - Bafin, Hufeld. Wirecard hatte im Juni Luftbuchungen in Höhe von 1,9 Milliarden Euro eingeräumt und ist inzwischen insolvent.