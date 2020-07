Im Bilanzskandal beim Zahlungsdienstleister Wirecard hat offenbar einer der Hauptbeschuldigten ein Geständnis abgelegt.

Der wegen Betrugsverdachts inhaftierte Ex-Chef der Wirecard-Tochter Cardsystems Middle East habe gegenüber der Staatsanwaltschaft München eine Tatbeteiligung eingeräumt, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf den Anwalt des Verdächtigen.



Wirecard war nach Aufdeckung eines 1,9 Milliarden Euro großen Bilanzlochs in die Insolvenz gerutscht. Die Staatsanwaltschaft München ermittelt wegen Betrugs, Untreue, Bilanzfälschung und Marktmanipulation gegen mehrere Manager.



Einem Bericht der "Frankfurter Allgemeinem Zeitung" zufolge war Bundesfinanzminister Scholz bereits im Februar 2019 von der Finanzaufsicht Bafin über den Verdacht gegen das Unternehmen in Kenntnis gesetzt worden. Die Bafin selbst hat bereits Fehler in dem Fall eingeräumt.