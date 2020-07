Bundesfinanzminister Scholz hat eine lückenlose Aufklärung des Wirecard-Betrugsskandals zugesagt.

Er wolle dabei aktiv an der Spitze stehen und nichts verbergen, sagte Scholz im ZDF. Der SPD-Politiker sprach sich auch für schärfere Gesetze aus. Dass Wirtschaftsprüfer die Manipulationen bei Wirecard nicht erkannt hätten, zeige, dass die bisherigen Regelungen nicht ausreichten.



Der Finanzausschuss des Bundestages befragt Scholz und Bundeswirtschaftsminister Altmaier heute in nicht-öffentlicher Sitzung zum Betrugsskandal bei Wirecard. Der Zahlungsdienstleister hatte im Juni Luftbuchungen von 1,9 Milliarden Euro eingeräumt. Die Münchner Staatsanwaltschaft geht mittlerweile von "gewerbsmäßigem Bandenbetrug" seit 2015 aus.



Die Vorsitzende des Ausschusses, Hessel, verlangte im Deutschlandfunk, die beiden Minister müssten in der Sondersitzung auch erklären, was sie in der Affäre gewusst hätten, wann sie es erfahren und warum sie nicht früher eingegriffen hätten. Dann werde man entscheiden, ob es einen Untersuchungsausschuss geben müsse.