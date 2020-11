Die Wirtschaftsprüfer von Ernst&Young sehen die Voraussetzungen für eine Aussage im Untersuchungsausschuss des Bundestags zum Wirecard-Skandal nicht als erfüllt an.

In einer Mitteilung heißt es, eine Aussage, die konkrete Details zu Wirecard enthalte, bedeute ein hohes persönliches Rechtsrisiko. Zwar habe der Insolvenzverwalter die geladenen Mitarbeiter von der Verschwiegenheitspflicht entbunden. Nach der Auffassung mehrerer Gerichte genüge das aber noch nicht. Erst bei einer rechtssicheren Entbindung von der Verschwiegenheitspflicht seien umfassende Aussagen möglich.



In dem Finanzskandal soll der Zahlungsdienst Wirecard über Jahre Scheingeschäfte in Milliardenhöhe verbucht haben. Die Finanzaufsicht BaFin, aber auch Ernst&Young sehen sich mit dem Vorwurf konfrontiert, die Unregelmäßigkeiten zu spät entdeckt zu haben.

