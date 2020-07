In der Affäre um den Finanzdienstleister Wirecard ist ein möglicher Untersuchungsausschuss noch nicht vom Tisch - trotz der Reformpläne von Finanzminister Scholz für die Bankenaufsicht.

Der FDP-Finanzpolitiker Toncar nannte das Vorhaben des SPD-Politikers Scholz einen Versuch, sich aus der Schusslinie zu bringen. Die Finanzaufsicht Bafin habe klare Hinweise auf die Vorkommnisse bei Wirecard gehabt und den Skandal trotzdem nicht aufgedeckt, sagte Toncar im Deutschlandfunk. Die Bafin sei eine Art Polizeibehörde und habe sehr wohl die Befugnisse gehabt, einzugreifen. Die Pläne von Scholz seien ein Ablenkungsmanöver und zudem nur sehr vage skizziert.



Der Grünen-Finanzpolitiker Bayaz äußerte sich ähnlich. Die Wirecard-Affäre müsse lückenlos aufgeklärt werden - auch im Hinblick auf die Rolle des Kanzleramtes und der gesamten Bundesregierung. Das gelte unabhängig von den Vorschlägen, die Bundesfinanzminister Scholz jetzt zur Reform der Finanzaufsicht vorgelegt habe, sagte Bayaz im Deutschlandfunk. Der Grünen-Politiker forderte mehr Kompetenzen für die Finanzaufsicht Bafin - nach dem Vorbild der Börsenaufsicht in den USA. Darüberhinaus müssten die aufsichtsführenden Stellen international vernetzt werden.



Scholz will die Finanzaufsicht Bafin stärken und Anleger besser schützen. Gestern waren Einzelheiten bekannt geworden. Das Vorhaben ist innerhalb der Bundesregierung aber noch nicht abgestimmt.



Wirecard hat nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft mindestens seit 2015 seine Bilanzen gefälscht. Es fehlen 1,9 Milliarden Euro. Wirtschaftsprüfer hatten trotzdem regelmäßig Testate erteilt.



Der stellvertretende Linksfraktionschef im Bundestag, De Masi, begrüßte das Konzept von Finanzminister Scholz prinzipiell. Notwendig seien aber weitere Schritte. Deutschland habe aber chronische Probleme bei der Finanzaufsicht. Deshalb müsse etwa die Abteilung der Zollbehörden, die sich mit dem Verdacht auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei Finanztransaktionen befassen, stärker mit den Landeskriminalämtern zusammenarbeiten.



Auch die Bundestagsfraktion von CDU und CSU fordert weitergehende Reformen. Der zuständige Obmann der Fraktion im Finanzausschuss, Michelbach, sagte der Deutschen Presse-Agentur, das Papier von Finanzminister Scholz bleibe an sehr vielen Punkten unkonkret. Auch er verlangte eine rückhaltlose Aufklärung des Wirecard-Skandals.