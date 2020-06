Nach dem milliardenschweren Bilanzskandal will der Zahlungsdienstleister Wirecard einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht München stellen.

Das Unternehmen teilte den Vorstandsbeschluss in einem Schreiben an die Deutsche Börse mit. Diese setzte den Handel mit der Aktie vorerst aus.



Das Unternehmen, das Zahlungen bei Internetgeschäften abwickelt, hat eingeräumt, dass ein bilanziertes Vermögen von 1,9 Milliarden Euro aller Wahrscheinlichkeit nach nicht existiert. Der Haftbefehl gegen den früheren Wirecard-Chef Braun war gegen die Zahlung einer Kaution in Höhe von fünf Millionen Euro vorläufig ausgesetzt worden. Nach dem ehemaligen Vorstand Marsalek wird weiter gefahndet. Die Ermittler vermuten, dass er sich auf den Philippinen aufhält.