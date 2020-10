Der Grünen-Abgeordnete Bayaz hat Finanzminister Scholz vorgeworfen, im Bilanzskandal um das Unternehmen Wirecard fahrlässig gehandelt zu haben.

Bayaz sagte im Deutschlandfunk, Scholz trage eine persönliche und politische Mitverantwortung, nicht früher bei Wirecard eingegriffen zu haben. Unklar sei, ob die späte Reaktion mutwillig gewesen sei, sie sei aber zumindest fahrlässig gewesen. Bayaz sagte, er habe den Eindruck, man sei froh gewesen, mit Wirecard wieder ein vielversprechendes Technologieunternehmen in Deutschland zu haben. Dadurch habe man die Kontrolle des Unternehmens vernachlässigt.



Ab heute beschäftigt sich ein Untersuchungsausschuss des Bundestages mit dem Bilanzskandal bei Wirecard. Dabei soll unter anderem die Rolle von Bundesfinanzminister Scholz als oberster Dienstherr der Finanzaufsicht nachvollzogen werden.



Scholz sowie Justizministerin Lambrecht kündigten gestern gesetzliche Konsequenzen aus dem Bilanzskandal an. Die beiden SPD-Politiker stellten in Berlin eine Liste von Änderungen vor, die nun innerhalb der Bundesregierung diskutiert werden. Vorgesehen sind mehr Kompetenzen für die Finanzaufsicht BaFin. Wirtschaftsprüfer sollen zudem alle zehn Jahre ausgetauscht werden, und bei einem falschen Bilanzeid ist eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren geplant. Oppositionspolitiker kritisierten die Pläne als nicht weitgehend genug.

