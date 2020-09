Die Fraktionen im Bundestag haben sich auf einen deutlich kleineren Untersuchungsausschuss zum Wirecard-Bilanzskandal geeinigt.

Laut FDP-Finanzpolitiker Toncar sollen dem Gremium auf Druck von Union und SPD nur neun Abgeordnete angehören. Das entspricht dem gesetzlichen Minimum. Die Opposition hatte doppelt so viele Mitglieder gefordert. Toncar kritisierte, dadurch erscheine die Ankündigung der Regierung, bei der Aufklärung mitzuwirken, als Lippenbekenntnis.



Der Bundestag soll noch in dieser Woche die Einsetzung formell bestätigen. Der Ausschuss soll klären, wann die Regierung in welchem Umfang von Unregelmäßigkeiten bei Wirecard erfahren hatte. Der inzwischen insolvente Zahlungsdienstleister musste im Juni einräumen, dass die Bilanzsumme um 1,9 Milliarden Euro zu hoch ausgewiesen war. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Bilanzfälschung, Betrug, Marktmanipulation und Geldwäsche.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.