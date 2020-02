In Berlin und anderen deutschen Städten haben Demonstranten die Aufnahme von unbegleiteten Kindern aus griechischen Flüchtlingslagern gefordert.

Nach Angaben der Initiative "Seebrücke" fanden in mehr als 25 Städten entsprechende Aktionen unter dem Motto #WirHabenPlatz statt. An diesen sollen bundesweit tausende Menschen teilgenommen haben. Die Organisatoren sagten, man wolle die "untragbare" Situation an den europäischen Außengrenzen nicht länger hinnehmen.