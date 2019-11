In der Diskussion um einen umstrittenen Werbeclip der FDP zum Thema Bildung hat nun auch Parteivize Kubicki das Video kritisiert.

"Das war wirklich peinlich und das hat auch mich wütend gemacht", sagte Kubicki dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. So dürfe man nicht kommunizieren, wenn man als seriöse Partei wahrgenommen werden wolle.

Rechtsextreme mit Rechtschreibschwäche

In dem Kurzfilm ist zu sehen, wie eine Person in schwarzer Kleidung eine Reihe von Graffiti in einer (namenlosen) Stadt ausbessert. Darunter sind allerdings auch rechtsextreme Parolen und Nazi-Sprüche.



So heißt es auf einer Wand etwa "Scheiss Asilanten", wobei das doppelte S an die SS-Rune erinnert. Daraus macht der Sprayer, dessen Gesicht verpixelt ist, dann ein ß. Und aus dem i in Asilanten ein y. Ähnlich korrigiert wird der Nazi-Ausruf "Sieg Hail". Im Hintergrund ertönt zu alldem Akkordeonmusik, die - nach einem Bericht der FAZ - "zum Mitschunkeln einlädt".



Am Ende des Clips, der den Titel "Orthograffiti" trägt und eine Minute lang ist, erscheinen dann die Worte: "Bildung ist die Antwort. Nicht nur bezogen auf Rechtschreibung, sondern auch gegen Extremismus, Vandalismus und Gewalt."

"Was geht denn mit der FDP?"

Auf Twitter kam die Botschaft überwiegend alles andere als gut an. Das geht aus hunderten Reaktionen hervor. Das Zentrum für Politische Schönheit kommentierte: "Um gotteswillen (sic), was geht denn mit der FDP? 'Scheiss Asylanten' mit SS und richtig geschrieben geht klar mit Euch. Sonst fehlt Euch nichts?"



Auch die Sprecherin der Grünen Jugend, Ricarda Lang, schrieb: "Wenn gebildete Menschen so tun, als wäre das Hauptproblem bei Nazis, dass sie keine Rechtschreibung können, läuft wohl wirklich einiges schief im Bildungssystem."

Grüne kritisieren "Clickbaiting"

Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt zeigte sich ebenfalls empört und erklärte: "Liebe @FDP, von der großartigen Irmela Mensah-Schramm aus #Thüringen kann man viel lernen. Zum Beispiel: Der Kampf gegen Rechtsextremismus erfordert Haltung und Zivilcourage, kein politisches Clickbaiting."



Damit bezog sie sich auf eine Rentnerin aus Thüringen, die sich seit Jahren gegen Rechtsextremismus einsetzt, indem sie wieder und wieder Nazi-Schmierereien übermalt.



Auch das Satiremagazin "extra3" verwies auf die Rentnerin und twittert mit dem Link zu einem Bericht über die Frau nüchtern: "Liebe @fdp, so geht das!"

"Extremismus ist oft auch ein Mangel an Bildung"

Die FDP hatte sich zunächst in ihrer Moderation auf Twitter gegen die Kritk gewehrt und mehrfach den Kommentar gepostet: "Extremismus ist oft auch ein Mangel an Bildung. Also mehr Bildung.", ebenso wie: "Wir stehen für #WeltbesteBildung. Nicht nur bezogen auf Rechtschreibung, sondern auch gegen Extremismus, Vandalismus und Gewalt." Außerdem hieß es: "Ironie und Satire sind eben nicht jedermanns Sache."