In der Fleischindustrie sind wegen der gesetzlichen Änderungen zum Jahreswechsel zahlreiche bisherige Werkarbeiter festangestellt worden.

Sprecher der Firmen Tönnies, Westfleisch und Vion Deutschland teilten der Deutschen Presse-Agentur mit, etwa 12.300 seien in die Unternehmensbelegschaften gewechselt. Allein bei Tönnies in Rheda-Wiedenbrück betrifft das etwa 6.000 Beschäftigte.



Die Bundesregierung hat den Einsatz von Werkarbeitern im Kerngeschäft der Schlachthöfe untersagt, nachdem bei ihnen viele Corona-Infektionen aufgetreten waren. Zurückgeführt wurden diese auch auf die Enge in den Gemeinschaftsunterkünften.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.