Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone bleibt hoch.

Im Dezember lag die Quote bei 8,3 Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat in Luxemburg mitteilte. Gegenüber dem Vorjahresmonat war die Quote 0,9 Prozentpunkte höher. Insgesamt waren 13,7 Millionen Menschen als arbeitslos registriert.



Gedämpft werden die Corona-Auswirkungen vor allem durch staatliche Unterstützungsprogramme.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.