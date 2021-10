Diesel ist an Tankstellen in Deutschland so teuer wie noch nie. Nach Angaben des ADAC lag der Preis im bundesweiten Durchschnitt gestern bei mehr als 1,55 Euro pro Liter.

Das ist etwas mehr als beim bisherigen Rekord im August 2012. Auch Benzin nähert sich dem Höchststand.



Ein Grund dafür ist der nach dem Corona-Einbruch des vergangenen Jahres gestiegene Ölpreis, außerdem die im Herbst hohe Nachfrage nach Heizöl. Seit Jahresbeginn sorgt zudem der Kohlendioxid-Preis von 25 Euro pro Tonne für einen zusätzlichen Aufschlag von rund 6 bis 8 Cent je Liter.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.