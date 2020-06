Die Bundesregierung hat sich erleichtert über das Votum der Lufthansa-Aktionäre für das staatliche Rettungspaket geäußert. Wirtschaftsminister Altmaier sagte in Berlin, der Konzern habe nun eine Perspektive, um die gegenwärtig schwerste Herausforderung seiner Geschichte zu bestehen. Der CDU-Politiker fügte hinzu, die Beteiligung werde keinen Tag länger bestehen als notwendig. Der Bund mische sich nicht ins operative Geschäft ein.

Die Aktionäre des Konzerns hatten zuvor einer 20-prozentigen Kapitalbeteiligung der Bundesrepublik mit großer Mehrheit zugestimmt. Das damit verbundene Hilfspaket über neun Milliarden Euro kann nun umgesetzt werden. Darüber hinaus sind bis zu drei Milliarden Euro Kredit von der staatlichen Förderbank KfW vorgesehen. Zuvor hatte Aufsichtsratschef Kley gewarnt, ohne Unterstützung drohe die Insolvenz.



Der Konzern steht nun vor erheblichen Einschnitten und Kostensenkungen. Geschäftsführung und die Gewerkschaft Ufo haben sich auf erste Sparmaßnahmen verständigt. Die EU-Kommission genehmigte die direkten Staatshilfen unter Auflagen. Um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, muss die Lufthansa allerdings Start- und Landerechte in Frankfurt am Main und München abgeben. Die irische Fluggesellschaft Ryanair will rechtlich gegen die deutschen Staatshilfen für die Lufthansa vorgehen.

