Bundeswirtschaftsminister Altmaier hält ein zweites Konjunkturprogramm in der Corona-Krise nicht für erforderlich.

Wenn die Pandemie nicht völlig außer Kontrolle gerate, werde kein weiteres Paket gebraucht, sagte der CDU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Selbstheilungskräfte der Wirtschaft funktionierten. Im dritten Quartal habe es einen Bilderbuchaufschwung gegeben. Diese Entwicklung könne sich im kommenden Jahr wiederholen, betonte Altmaier.



Der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie, Kempf, forderte weitere Entlastungen für Unternehmen in der Corona-Krise. Eine Ausweitung des steuerlichen Verlustrücktrags wäre jetzt das beste Instrument für Betriebe, die Verluste erlitten, sagte Kempf der Deutschen Presse-Agentur. Er appelliert an Finanzminister Scholz, sich in dieser Frage zu bewegen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 12.12.)

+ Hohe Corona-Infektionszahlen: Ist die Orientierung am Inzidenzwert 50 richtig? (Stand 11.12.)

Test und Schutz

+ Schutz: So soll die Impfung gegen das Coronavirus organisiert werden (Stand: 09.12.)

+ Wie sinnvoll sind Massentests für die ganze Bevölkerung? (Stand: 28.11.)

+ Was bringen nächtliche Ausgangssperren (Stand 5.12.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 18.11.)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 09.12.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus wei�? (Stand: 30.11.)

+ Wie ist die Lage in den Krankenhäusern? (Stand: 10.12.)

Ansteckung und Übertragung

+ Positive Beispiele: Kann Deutschland von anderen Ländern lernen? (Stand 3.12.)

+ Übertragung: Wie ansteckend sind Kinder? (Stand 17.11.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 29.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 10.12.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 09.12.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.