Bundeswirtschaftsminister Altmaier erwartet keine corona-bedingten Problemen bei der geplanten Ansiedlung des amerikanischen Elektroauto-Herstellers Tesla in Brandenburg.

Er gehe nicht davon aus, dass es zu nennenswerten Verzögerungen kommen werde, sagte der CDU-Politiker in Berlin. Es habe sich nichts an der Entschlossenheit von Tesla geändert; die Pläne für das Werk in Grünheide bei Berlin würden weiterverfolgt. Perspektivisch gehe es um mehrere tausend neue Arbeitsplätze. Tesla will in dem neuen Werk ab 2021 pro Jahr bis zu 500.000 Autos bauen.