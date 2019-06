Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat sich zuversichtlich über die Aussichten deutscher Unternehmen in China geäußert.

Der CDU-Politiker sagte auf dem Deutsch-Asiatischen Wirtschaftsdialog in Berlin, in Peking werde intensiv darüber diskutiert, wie man auf die europäische Forderung nach gleichen Wettbewerbsbedingungen reagieren solle. Altmaier sagte, er habe den Eindruck, dass wichtige Führer in China verstanden hätten, dass Rechtsstaatlichkeit wichtig sei, um stabiles Wachstum zu sichern. Das könne helfen, Brücken zu bauen und Konflikte zu lösen. Noch immer gebe es für deutsche Firmen in China stärkere Beschränkungen als für chinesische in Deutschland, so der Bundeswirtschaftsminister.