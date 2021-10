Das Wirtschaftswachstum in Deutschland wird nach Einschätzung von Bundeswirtschaftsminister Altmaier geringer ausfallen als bisher erwartet.

Der CDU-Politiker bestätigte im ARD-Fernsehen indirekt bereits bekannt gewordene Prognosen, ohne jedoch Zahlen zu nennen. Offiziell werden die Konjunkturerwartungen am späten Vormittag vorgestellt.



Berichten zufolge rechnet die Bundesregierung in diesem Jahr mit einem Plus von 2,6 Prozent. Im Frühjahr waren noch 3,5 Prozent erwartet worden. Altmaier sagte, derzeit könnten viele Waren nicht ausgeliefert werden, weil in bestimmten Bereichen Rohstoffe knapp seien. Auch die hohen Energiepreise spielten eine Rolle.



Im nächsten Jahr werde es einen richtigen Boom mit über vier Prozent geben, betonte der Minister. Das sind 0,5 Punkte mehr als bislang prognostiziert.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.