Bundeswirtschaftsminister Altmaier, CDU, will die Planungszeiten bei Großprojekten mit Hilfe von mobilen Einsatzteams verkürzen.

Sie könnten dort eingesetzt werden, wo gerade Bedarf bestehe, sagte Altmaier der "Wirtschaftswoche". Projekte verzögerten sich oft, weil es nicht ausreichend Planungskapazitäten in den Kommunen gebe. Mobile Teams könnten in solchen Fällen helfen und nach Abschluss der Arbeiten an anderer Stelle eingesetzt werden.



Die Frage, wie die Planungs- und Genehmigungsverfahren in Deutschland verkürzt werden können, ist eins der Themen beim Spitzentreffen der Großen Koalition am Sonntag.