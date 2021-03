Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist im Februar wegen der Corona-Pandemie saisonuntypisch leicht gestiegen.

Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren rund 2 Millionen 904-tausend Menschen ohne Arbeitsplatz. Das sind etwa 4.000 mehr als im Januar und 509.000 mehr als im Februar 2020. Die Quote blieb unverändert bei 6,3 Prozent.



Der Chef der Bundesagentur Scheele sagte in Nürnberg, Kurzarbeit sichere weiter in großem Umfang Beschäftigung. Sorgen bereite dagegen der Ausbildungsmarkt. Es gebe deutlich weniger Bewerber, und ein Teil der Betriebe verzichte wegen unsicherer wirtschaftlicher Aussichten auf Ausbildung.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.