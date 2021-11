Lieferketten-Engpässe und die Folgen der Corona-Krise sorgen nun auch für steigende Preise auf dem Papiermarkt.

Vor allem die zur Herstellung notwendige Rohstoffe wie Altpapier oder Zellstoff verteuerten sich überdurchschnittlich, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. So haben sich die Großhandelspreise für gemischtes Altpapier im September binnen Jahresfrist mehr als verdreifacht. Papier- und Pappe-Reststoffe waren im Großhandel zuletzt um 147 Prozent teurer. Die Entwicklungen seien in vielen Branchen Folge der globalen Lieferprobleme - etwa bei wichtigen Vorprodukten wie Chips in der Industrie oder Materialien wie Stahl und Holz, heißt es. Als weiteren Grund verweisen die Statistiker auf die seit Jahren im Inland sinkende Produktion von Papier zum Bedrucken, Beschreiben und Kopieren.

