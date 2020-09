Der Bundesverband der Deutschen Industrie kritisiert die Menschenrechtslage in China.

BDI-Präsident Kempf sagte der Zeitung "Die Welt", die Lage der Menschenrechte in Xinjiang und Hongkong belaste die Beziehungen. Politische Faktoren überschatteten derzeit die Geschäftsaussichten der Unternehmen in und mit China. Für die deutsche Industrie seien die Bürgerrechte aber ein globales und unverhandelbares Gut, betonte Kempf. Peking müsse klar sein, dass die Art und Weise, wie politische und gesellschaftliche Konflikte ausgetragen würden, stets Auswirkungen auf die Wirtschaftsbeziehungen habe.



Heute wollen Bundeskanzlerin Merkel und die Spitzen der Europäischen Union in einer Videokonferenz mit Chinas Präsident Xi Jinping den Zeitplan für den Abschluss eines geplanten Investitionsabkommen vereinbaren.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.