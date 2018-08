Der Bundesverband der Deutschen Industrie warnt die Wirtschaft vor den Folgen eines harten Brexits.

BDI-Hauptgeschäftsführer Lang sagte der "Rheinischen Post", jedes Unternehmen sei gut beraten, sich darauf vorzubereiten. Neu sei, dass die britische Regierung jetzt selbst die Bevölkerung auf die Möglichkeit eines EU-Austritts ohne Abkommen mit Brüssel vorbereite. Der BDI vermute, dass die Auswirkungen deutlich gravierender wären, als die Regierung in London ihren Bürgern sage, erklärte Lang. Die Briten seien beim Wachstum bereits Schlusslicht in Europa, und die Auslandsinvestitionen seien eingebrochen. Lang betonte, man hätte die Briten gern weiter als Partner in der EU. Deshalb wünschten sich gerade in der Wirtschaft viele, dass die Briten ihren Ausstieg noch mal überdenken.