Chinas Außenminister Wang hat eine positive Bilanz der bisherigen Gespräche mit der EU über ein Investitionsabkommen gezogen.

Die Verhandlungen kämen gut voran, sagte er in Paris. Wang machte zudem deutlich, dass die Regierung in Peking daran interessiert sei, mit der EU rasch Beratungen über ein Freihandelsabkommen zu beginnen. Der chinesische Außenminister hatte sich in der französischen Hauptstadt mit seinem Kollegen Le Drian getroffen. Das Außenministerium wollte sich nicht zu Einzelheiten äußern und sprach von einem Arbeitsbesuch.



China hatte im Frühjahr bei einem Gipfel mit den Spitzen der EU ein deutliches Entgegenkommen in Handelsfragen angekündigt. Geplant ist, das Abkommen im nächsten Jahr zu beschließen. Aus Sicht der europäischen Wirtschaft soll ein solches Abkommen Investitionsschutz gewährleisten und den Marktzugang verbessern.