China und die EU stehen vor der grundsätzlichen Einigung auf ein Investitionsabkommen.

Diese soll nach einer Videokonferenz von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und EU-Ratspräsident Michel mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping am Mittag verkündet werden. Auch Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Macron sollen an den Gesprächen mit Peking beteiligt sein. Mit dem Abkommen will die EU den Marktzugang für europäische Unternehmen in China verbessern und für faire Wettbewerbsbedingungen sorgen. Nach den USA ist China der zweitwichtigste Handelspartner der Europäer. Kritiker bemängeln insbesondere mangelnde Garantien Chinas beim Thema Arbeitsrechte. So sagte der Grünen-Europaabgeordnete Bütikofer im Deutschlandfunk, in dieser Frage gebe sich die EU-Kommission mit Geschwätz zufrieden. Auch Sanktionsmöglichkeiten seien nicht vorgesehen.

