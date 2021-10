In China ist mit "Modern Land" ein weiterer Immobilienentwickler in Zahlungsverzug geraten.

Das Unternehmen zahlte Zinsen für eine Anleihe nicht und begründete dies mit unterwarteten Liquiditätsengpässen. Bei Investoren kamen erneut Sorgen vor einer Krise am gesamten chinesischen Immobilienmarkt hoch.



Vor Kurzem hatte die Zahlungskrise des hoch verschuldeten Unternehmens Evergrande für Unruhe an den Finanzmärkten gesorgt. Inzwischen beruhigte sich die Lage etwas. Evergrande konnte zwar mehrfach Anleihezinsen nicht bedienen. Vergangene Woche überwies der Konzern aber Zinsen für eine Dollar-Anleihe. Auch die Arbeit an Bauprojekten nahm Evergrande wieder auf.

