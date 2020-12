Die Commerzbank hat sich mit dem Betriebsrat auf einen ersten Arbeitsplatzabbau geeinigt.

Bis 2024 sollen 2.300 Vollzeitstellen gestrichen werden, teilte das Geldhaus in Frankfurt am Main mit. Damit schaffe man die Basis für zwingend notwendige Einsparungen, hieß es. Zudem arbeite die Bank an weiteren Restrukturierungsmaßnahmen, die im kommenden Frühjahr verkündet würden. Wegen der Kosten des Konzernumbaus und der Belastungen durch die Corona-Krise wird für das laufende Jahr mit hohen Verlusten gerechnet. Ende 2019 waren noch 48.500 Menschen bei der Commerzbank beschäftigt.

