Die Commerzbank will bis 2024 rund 10.000 Vollzeitstellen abbauen.

In Deutschland würde dies jeden dritten Arbeitsplatz betreffen, teilte der Konzern in Frankfurt am Main mit. Außerdem solle rund jede zweite der 790 Filialen in Deutschland schließen. Der Vorstand habe dem Aufsichtsrat den Strategieentwurf vorgelegt. Das Kontrollgremium solle am kommenden Mittwoch darüber entscheiden.



Erst im Dezember hatte sich die Commerzbank mit dem Betriebsrat auf einen ersten Arbeitsplatzabbau geeinigt. Ende 2019 waren noch 48.500 Menschen bei der Commerzbank beschäftigt.



Der Bankenexperte Wolfgang Gerke sagte dem Deutschlandfunk, die Commerzbank habe in der Vergangenheit zu zögerlich agiert. Man habe dort versucht, mit alten Strukturen auf dem modernen Finanzmarkt bestehen zu können. Dies sei gescheitert, erklärte der Präsident des Bayerischen Finanz Zentrums.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.