Die CSU plädiert für eine Kaufprämie beim Kauf neuer Autos mit Verbrennungsmotor.

Das geht aus einem Papier der Christsozialen hervor, das der Zeitung "Die Welt" vorliegt. Demnach will die CSU durch die Förderung moderner Verbrennungsmotoren Arbeitsplätze erhalten und die Wettbewerbsfähigkeit stärken. Zugleich will die Partei die Forschung in der Batterietechnik mit zehn Milliarden Euro anschieben. - Bei Minijobs strebt die CSU eine Erhöhung der Verdienstgrenze von derzeit 450 auf 600 Euro an.