Der deutsche Leitindex Dax durchbricht erstmals in seiner Geschichte die psychologisch wichtige Marke von 14.000 Punkten.

Der Index stieg um 0,8 Prozent auf ein Rekordhoch von 14.000,03 Zählern. Offenbar in der Hoffnung auf einen weltweiten Wirtschaftsaufschwung und eine Eindämmung der Corona-Pandemie deckten sich die Anleger mit Aktien ein.



Genährt wurden die Konjunkturhoffnungen zudem durch die Mehrheit der Demokraten in beiden Kammern des US-Kongresses. Commerzbank-Analyst Daniel Briesemann erklärte, die Konstellation lasse weitere fiskalpolitische Stimulierungsmaßnahmen in den USA erwarten: "Schon kurzfristig könnten neue Corona-Hilfsmaßnahmen beschlossen werden, die von den Republikanern bislang abgelehnt wurden."

Diese Nachricht wurde am 07.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.