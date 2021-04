Der Deutsche Aktienindex hat die Handelswoche mit einem Rekordhoch beendet.

Er legte an der Börse in Frankfurt am Main 1,3 Prozent auf rund 15.460 Punkte zu. Auch die Indizes MDax und SDax stellten Bestmarken auf.

