Die Wirtschaftsbeziehungen deutscher Firmen mit Afrika nehmen zu.

Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, Wansleben, sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", in den ersten fünf Monaten dieses Jahres sei der deutsch-afrikanische Handel um 12,7 Prozent gestiegen. Deutsche Firmen seien sehr an Geschäftsmöglichkeiten auf dem afrikanischen Kontinent interessiert. Jedes zweite Unternehmen will nach Angaben des DIHK sein Engagement in Afrika verstärken. - Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft erklärte, auch bei deutschen Mittelständlern gebe es ein steigendes Interesse an den Märkten in Afrika.