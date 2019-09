In den Vorständen deutscher Unternehmen ist der Frauenanteil einer Studie zufolge leicht gestiegen.

Nach Angaben der Allbright-Stiftung sind inzwischen 14,7 Prozent der Vorstände in Dax-Unternehmen weiblich. Vor einem Jahr waren es 13,4 Prozent. Nach Einschätzung der Stiftung ist Deutschland auf diesem Feld "ein klares Entwicklungsland". In anderen Industrieländern finden sich demnach weit mehr Frauen in vergleichbaren Führungspositionen. In den USA sind es rund 28 Prozent. Deutsche Konzerne hätten noch wenig Erfahrung mit Vielfalt und inklusiver Unternehmenskultur, kritisiert die Studie.



Bundesfrauenministerin Giffey sprach von ernüchternden Fakten und forderte schärfere gesetzliche Maßnahmen, um die Entwicklung zu beschleunigen. Derzeit sind Börsenunternehmen sind gesetzlich verpflichtet, feste Zielgrößen für den Frauenanteil in ihren Vorständen zu nennen. Es ist allerdings möglich, als Zielgröße "null" anzugeben. Der Studie zufolge formulieren derzeit 58 der 160 Unternehmen dieses Ziel.