Deutschland und Frankreich wollen angesichts der Konkurrenz auf dem Weltmarkt eine europäische Industriestrategie vorantreiben.

Man müsse die Kräfte bündeln, sagte Bundeswirtschaftsminister Altmaier nach einem Treffen mit seinem französischen Kollegen Le Maire in Berlin. Als Beispiel nannte er den Aufbau einer gemeinsamen Produktion von Batteriezellen für Elektroautos. In den nächsten Wochen solle über die Bildung eines Konsortiums entschieden werden, erklärte der CDU-Politiker. - Deutschland und Frankreich wollen den Aufbau einer Batteriezellen-Fabrik mit insgesamt 1,7 Milliarden Euro unterstützen.



Berlin und Paris wollen auch Vorschläge für eine Reform des Wettbewerbsrechts vorlegen. So sollen Entscheidungen der EU-Kommission über Fusionen in bestimmten Fällen von den Mitgliedsstaaten überstimmt werden können. Hintergrund ist der gescheiterte Zusammenschluss der Zugsparten von Siemens und Alstom.