Angesichts der anhaltenden globalen Lieferengpässe sieht der Deutsche Industrie- und Handelskammertag einzelne Unternehmen bedroht.

Es gebe Firmen, die in existenzielle Not kämen, und das bei vollen Auftragsbüchern, sagte DIHK-Hauptgeschäftsführer Wansleben im ARD-Fernsehen. Er sprach von einem ernsten Problem und einer fast schon paradoxen Lage. Wansleben nannte als Beispiel Firmen, die Bauzusagen an Käufer gegeben haben, und sich dann mit gestiegenen Einkaufspreisen für Materialien und Engpässen konfrontiert sehen. Das bedeute nicht nur Kosten, die nicht einkalkuliert seien, sondern auch mögliche Strafzahlungen oder Kompensierungen für die Käufer, die nicht rechtzeitig ihr Haus erhielten.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.