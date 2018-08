Der stellvertretende Hauptgeschäftsfüher der DIHK, Treier, hat die von der SPD-Vorsitzenden Nahles ins Gespräch gebrachten deutschen Finanzhilfen für die Türkei skeptisch beurteilt.

Sie würden ohnehin nicht ausreichen, die Wirtschaft zu stabilisieren, sagte er im Deutschlandfunk. Treier sieht die Türkei in einer längerfristigen Wirtschaftskrise. Präsident Erdogan habe seit Jahren eine Wirtschaftspolitik betrieben, die nicht auf Stabilität ausgelegt gewesen sei. Der Konflikt mit den USA sei nur der Tropfen gewesen, der das Fass zum Überlaufen gebracht habe. Laut Treier ist in der Türkei die Finanzstabilität in Frage gestellt. Dies schrecke Investoren ab.



Nahles hatte gesagt, es könne die Situation entstehen, in der Deutschland Ankara helfen müsse. Dies solle unabhängig von den politischen Auseinandersetzungen mit Erdogan in Betracht gezogen werden.



Mitten in der angespannten Wirtschaftslage in der Türkei hatten die USA jüngst im Streit über einen festgesetzten amerikanischen Pastor ihre Zölle angehoben. Außerdem verhängten sie Sanktionen. Die Türkei reagierte mit Gegenzöllen. Dadurch verlor die bereits angeschlagene türkische Währung Lira weiter an Wert.