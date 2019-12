Der langjährige Präsident der Fluggesellschaft Emirates, Tim Clark, gibt im Sommer seinen Posten auf.

Das teilte die größte arabische Airline mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit. Der 70-Jährige gehe in den Ruhestand, heißt es. Der Brite ist seit der Gründung von Emirates 1985 Teil des Unternehmens und steht seit 2003 an seiner Spitze. Über seine Nachfolgen machte die Fluggesellschaft keine Angaben.



Medien aus den Vereinigten Arabischen Emiraten würdigten die Arbeit Clarks. Die "Gulf News" bezeichnete ihn als Genie, "The National" schrieb, er habe dazu beigetragen, dass das Wachstum von Emirates schwindelerregende Höhen erreicht habe. 1985 habe die Fluggesellschaft noch Maschinen der Pakistan International Airlines leasen müssen. Inzwischen habe Emirates eine Flotte von 270 Flugzeugen und fliege 159 Städte an.



Dubai, wo auch Emirates seine Zentrale hat, ist der Flughafen mit dem größten internationalen Reiseaufkommen weltweit. 2019 wurden dort mehr als 89 Millionen Ankünfte oder Zwischenstopps gezählt. Emirates ist Hauptabnehmer des weltgrößten Passagierjets Airbus A380. Nachdem die Fluglinie im Februar einen Teil ihrer Bestellungen stornierte, entschied sich Airbus, den Bau des Modells im Jahr 2021 einzustellen. Im Gegenzug aber unterzeichnete Emirates im November eine Bestellung über 50 Großraumjets vom Typ A350. Laut Preisliste hat die Airbus-Bestellung einen Gesamtwert von rund 16 Milliarden US-Dollar (14,5 Mrd Euro).