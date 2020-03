Die EU hat wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Epidemie Konjunkturhilfen in Aussicht gestellt.

Kommissionspräsidentin von der Leyen sprach in Brüssel von grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Flexibilität bei Schulden- und Defizitregeln und Geld. Darüber hinaus gehe es auf EU-Ebene um Ausnahmen bei den staatlichen Beihilferegeln. Von der Leyen erklärte, die EU-Kommission stehe diesbezüglich in engem Kontakt mit den Mitgliedsstaaten und der Europäischen Zentralbank. Details über den Umfang eines möglichen Hilfspaketes nannte sie nicht. Die Folgen des Coronavirus-Ausbruchs sind auch Thema des Treffens der EU-Finanzminister in der kommenden Woche.

Bundesregierung will "schnell und passgenau" reagieren

Die Bundesregierung bereitet sich auf Maßnahmen vor, um einen Verlust von Arbeitsplätzen und Unternehmensinsolvenzen als Folgen der Epidemie zu vermeiden. Regierungssprecher Seibert erklärte, wenn sich die Lage verschärfe, werde man schnell und passgenau reagieren. Aus dem Wirtschaftsministerium heißt es, zurzeit informierten sich vor allem Betriebe der Tourismus- und Messebranche über staatliche Hilfen.



Der Grünen-Vorsitzende Habeck forderte staatliche Zuschüsse insbesondere für kleine und mittlere Betriebe des Gastgewerbes. Er sagte der Deutschen Presse-Agentur, es drohe ein Massensterben familiengeführter Hotels und Gaststätten vor allem im ländlichen Raum.

