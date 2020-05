Frankreich darf der Fluggesellschaft Air France in der Corona-Krise mit sieben Milliarden Euro helfen.

Die EU-Kommission billigte Kreditgarantien und einen Kredit durch die französische Regierung als Anteilseigner. Zur Begründung hieß es, ohne staatliche Unterstützung drohe der Airline die Insolvenz. Frankreich habe nachgewiesen, dass alle anderen Möglichkeiten, Geld an den Finanzmärkten aufzunehmen, geprüft und ausgeschöpft worden seien.



Der Kommission zufolge sind Staatshilfen im Einklang mit dem EU-Vertrag, wenn sonst eine ernste Störung der gesamten Wirtschaft eines Mitgliedstaats zu befürchten wäre.



Der französische Staat ist mit 14,3 Prozent an der Gruppe Air France/KLM beteiligt, einer der größten Fluggesellschaften in Europa mit einer Flotte von mehr als 300 Flugzeugen.