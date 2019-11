Die EU-Kommission hat ihre Wachstumsprognose für den Euro-Raum gesenkt.

Für das laufende Jahr erwartet sie einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 1,1 Prozent und für das nächste um 1,2 Prozent. Zuvor waren es 1,2 beziehungsweise 1,4 Prozent gewesen. Für die gesamte Europäische Union wurden die Erwartungen von 1,6 auf 1,4 Prozent gesenkt.



Finanzkommissar Dombrovskis sagte in Brüssel, bislang habe sich die europäische Wirtschaft trotz ungünstiger weltweiter Rahmenbedingungen als robust erwiesen. Die Binnennachfrage sei nach wie vor kräftig. Jetzt könne allerdings eine Phase anbrechen, die durch Handelskonflikte, zunehmende geopolitische Spannungen und durch den Brexit gekennzeichnet sei.



Das stärkste Wachstum in der Euro-Zone erwartet die Kommission mit 5,6 Prozent in Irland. Am schlechtesten schneidet Italien mit 0,1 Prozent ab.