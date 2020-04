Die Europäische Zentralbank berät heute erneut über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Wirtschaft und mögliche weitere Hilfen.

Die EZB hat bereits umfangreiche Maßnahmen beschlossen, um die Wirtschaft zu stützen und die Kreditvergabe durch die Banken zu sichern. Unter anderem stockte sie ihre Wertpapierkäufe um 750 Milliarden Euro auf. Neue Entscheidungen werden dieses Mal nicht erwartet. Auch der Leitzins werde wohl nicht verändert, heißt es in Berichten. EZB-Präsidentin Lagarde will sich am Nachmittag äußern.



Gestern hatte die US-Notenbank Federal Reserve wegen der Corona-Krise vor einem dramatischen Schrumpfen der amerikanischen Wirtschaft gewarnt. Wie Bankchef Powell in Washington erklärte, wird die Wirtschaftsaktivität im zweiten Quartal voraussichtlich in einem noch nie dagewesenen Ausmaß zurückgehen. Die Unternehmen würden womöglich noch mehr Hilfen benötigen als bereits beschlossen, sagte Powell.