Aus Wirtschaft und Politik mehren sich die Forderungen an die Bundesregierung, wegen des Corona-Virus ein Konjunkturprogramm zu beschließen. Der frühere Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Hundt, appellierte an den Staat, vorbeugende Maßnahmen zu treffen. Der bayerische Ministerpräsident Söder forderte ein Notfall-Konzept.

Zugleich verwies Hundt im Deutschlandfunk auf das Instrumentarium der Kurzarbeit. Das Institut der Deutschen Wirtschaft rief die Bundesregierung ebenfalls auf, das finanzielle Überleben der Unternehmen zu sichern und über Kurzarbeit Jobs und Einkommen zu stabilisieren. Dies sei ein wirksames Mittel gegen Entlassungen.



Auch aus der Politik werden Stimmen lauter, dass der Staat der Wirtschaft helfen soll. Der CSU-Vorsitzende Söder plädierte für ein Notfall-Konzept der Bundesregierung für Unternehmen, die vom Coronavirus betroffen sind. Bürgschaften, Steuerstundungen und Kurzarbeitergeld könnten eine Maßnahme sein.



Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und Kandidat für den CDU-Vorsitz, Laschet, verlangte in den Zeitungen der Funke Mediengruppe ebenfalls Maßnahmen zur Stärkung der Wirtschaft, wegen des Coronavirus und wegen der weltwirtschaftlich schwierigen Lage. SPD-Chef Walter-Borjans bekräftigte in der „Rheinischen Post“, dass die teilweise Abschaffung des Solidaritätszuschlags vorgezogen werden sollte. Dies hätte angesichts der konjunkturellen Gefahren durch das Coronavirus eine positive Wirkung. Zudem forderte er langfristige Investitionen in die Infrastruktur. Städte und Gemeinden dürften nicht länger kaputtgespart werden, sagte er der "Bild"-Zeitung.



Morgen Abend wollen die Spitzen von der Union und SPD über mögliche Maßnahmen sprechen, um wirtschaftliche Auswirkungen des Coronavirus zu begrenzen.



Mittlerweile gibt es in Deutschland 639 bestätigte Coronafälle.